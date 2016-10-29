أمن القاهرة يضبط 7 تجار مخدرات قبل ترويجهم 1600 قرص مخدر ونصف كيلو حشيش

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت مداهمة البؤر الإجرامية ومطاردة كافة العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط كافة أشكال الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، وذلك من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة.

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، عن ضبط 7 متهمين من تجار المواد المخدرة قبل ترويجهم كميات من مخدر الحشيش بلغت نصف كيلو، و1600 قرص مخدر، بالإضافة لكمية من مخدر الهيروين.

وتمكنت الحملات من ضبط "سيد ع ا " 32 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جراما، ومبلغ مالي 2900 جنيه بقصد الاتجار، وضبط "محمود م ع " 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرها "مخدرات"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جراما بقصد الاتجار، وضبط "محمد إ م" 36 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "محمد أ ع " 32 سنة، عامل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما بقصد الاتجار، وضبط "أيمن جم ع" 28 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما بقصد الاتجار، وضبط "أنور س ا" 40 سنة، عاطل، وبحوزته عدد 900 قرص مخدر، ومبلغ 455 جنيها بقصد الاتجار، وضبط "حسن أ م" 31 سنة، عاطل، وبحوزته 700 قرص مخدر بقصد الاتجار.