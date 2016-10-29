موجيريني تصل طهران لبحث القضية السورية مع الرئيس الإيراني

قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إنها تزور طهران حاليا لإجراء محادثات حول القضية السورية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، اليوم السبت، أن موجريني كتبت على صفحتها الشخصية على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي : “أنا الآن في طهران للبحث حول القضية السورية مع الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صرح أمس /الجمعة/ بأن موجريني ستجري محادثات مع ظريف، ومن المحتمل أن تجري محادثات أيضا مع الرئيس روحاني حول التعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا.

وكان مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أعلن أن موجريني ستزور طهران ومن ثم الرياض للبحث حول القضية السورية مع اللاعبين الأساسيين في المنطقة.

أ ش أ