المرصد السورى: مقتل 18 من قوات النظام فى اشتباكات فى حلب

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت، أن 18 شخصا من قوات النظام السورى قتلوا فى اشتباكات مع فصائل المعارضة فى حلب، مشيرا إلى إصابة العشرات من الجانبين.

أوضح المرصد- مقره لندن- أن المعارك العنيفة لاتزال مستمرة فى الجولة الأولى من “معركة حلب الكبرى”، بين قوات النظام من جهة، وفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامى التركستانى من جهة أخرى.

وتتركز المعارك فى محاور 1070 شقة وضاحية الأسد وأطراف حى حلب الجديدة وجمعية الزهراء ومحيط تلة بازو وكتيبة الدفاع الجوى، حيث تشهد المحاور الممتدة على نحو 15 كلم من جمعية الزهراء إلى الأطراف الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة حلب، منذ صباح اليوم معارك عنيفة وقصفا مكثفا بمئات الصواريخ بين الطرفين.

وقصفت الطائرات الحربية مناطق فى بلدة كفرناها بالريف الغربى لحلب، فى حين دارت اشتباكات فى حى الشيخ سعيد بالقسم الجنوبى من أحياء مدينة حلب الشرقية.

من ناحية أخرى بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف مع نظيره السورى فيصل مقداد الليلة الماضية تنسيق الجهود المشتركة للتصدى لتهديدات الإرهاب الكيماوى .. وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها اليوم السبت.

وتبادل الجانبان، بحسب البيان الذى أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية اليوم، آراءهما على نحو موضوعى فيما يتعلق بنزع السلاح الكيماوى فى سوريا بالإضافة إلى تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأضاف البيان أنه “فى سياق فحص منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة للملف الكيماوى فى سوريا ناقش الطرفان سير الآلية المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة فى التحقيق فى حالات استخدام الأسلحة الكيماوية”.

أ.ش.أ