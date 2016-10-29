حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة لسرقة شقة موظف بالنادى الأهلى فى المقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، برئاسة المستشار جمال الجبالى رئيس النيابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة لسرقة شقة موظف بالنادى الأهلى فى منطقة المقطم، فيما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أوهم طالب بأنه ووالده مشتبه فى تورطهما فى جريمة قتل، واصطحبه وقام بتفتيش الشقة واستولى على ما بها من متعلقات عبارة عن هواتف ومصوغات وفر هارباً حتى تم ضبطه وإعادة المسروقات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغاً من “محمد. م. م” 42 سنة موظف بالنادي الأهلي بأنه حال سير نجله محمود 13 سنة طالب فوجئ بشخص مجهول ” أدلي بأوصافه التقريبية ” انتحل صفة فرد شرطة وأوهمه بأنه ووالده مشتبه فيهما فى قضية قتل، واصطحبه لمحل إقامة المبلغ وقام بتفتيش الشقة واستولى على (3 هواتف محمولة، و2 خاتم فضة) وفر هارباً.

ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة وبعرض صور المتهمين من ذوى السوابق المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث والمفرج عنهم حديثا، تعرف نجل المبلغ على أحدهم، وتبين أنه “أسامة ع س| 32 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 13769 لسنة 2005م الخليفة “سرقة بالإكراه”.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على المجنى عليه تعرف عليه واتهمه بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.