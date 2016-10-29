أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة لسرقة شقة موظف بالنادى الأهلى فى المقطم

Google+ Print
حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة لسرقة شقة موظف بالنادى الأهلى فى المقطم حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة لسرقة شقة موظف بالنادى الأهلى فى المقطم

 

ارشيفية

قررت نيابة المقطم الجزئية، برئاسة المستشار جمال الجبالى رئيس النيابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة لسرقة شقة موظف بالنادى الأهلى فى منطقة المقطم، فيما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أوهم طالب بأنه ووالده مشتبه فى تورطهما فى جريمة قتل، واصطحبه وقام بتفتيش الشقة واستولى على ما بها من متعلقات عبارة عن هواتف ومصوغات وفر هارباً حتى تم ضبطه وإعادة المسروقات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغاً من “محمد. م. م” 42 سنة موظف بالنادي الأهلي بأنه حال سير نجله محمود 13 سنة طالب فوجئ بشخص مجهول ” أدلي بأوصافه التقريبية ” انتحل صفة فرد شرطة وأوهمه بأنه ووالده مشتبه فيهما فى قضية قتل، واصطحبه لمحل إقامة المبلغ وقام بتفتيش الشقة واستولى على (3 هواتف محمولة، و2 خاتم فضة) وفر هارباً.

ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة وبعرض صور المتهمين من ذوى السوابق المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث والمفرج عنهم حديثا، تعرف نجل المبلغ على أحدهم، وتبين أنه “أسامة ع س| 32 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 13769 لسنة 2005م الخليفة “سرقة بالإكراه”.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على المجنى عليه تعرف عليه واتهمه بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا