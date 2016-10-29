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الكهرباء تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأكشاك أثناء هطول الأمطار

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الكهرباء تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأكشاك أثناء هطول الأمطار الكهرباء تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأكشاك أثناء هطول الأمطار

أرشيفية

ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، السبت، المواطنين توخي الحذر بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامتهم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية والسيول التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية فإنه تم توجيه فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع على مدار اليوم لبحث أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات، ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

وأشارت إلى أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدي لموجات الطقس السيئة وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء، مؤكدة أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى ومن خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 121.

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