دفاع زينة يطالب بتأيد حبس أحمد عز 3 سنوات بتهمة السب والقذف

طالب عاصم قنديل محامي الفنانة زينة في طلباته في نظر معارضة الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة، برفض المعارضة، وتأيد حبس الفنان أحمد عز مستندًا على الحكم النهائي الصادر من محكمة الأسرة بأثبات نسب التؤام له.

وقدم قنديل للمحكمة حافظة مستندات بها صورة من الحكم النهائي بأثبات نسب التؤام وصورة من المحضر الذي قدمه عز ضد الفنانة زينة ويتهمها فيه بالتزوير والتنكر من أبويته للطفلين مما ألحق بها ضرر نفسي جراء اتهامه لها.

بينما طالب دفاع الفنان أحمد عز بالبراءة لعدم وجود أي دليل على سب موكلهم ضد الفنانة زينة.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة السب والقذف والتشهير بالفنانة زينة، وتغريمه 15 ألف جنيه، بعد أن أقام دفاع الفنانة زينة دعوى أمام محكمة الجنح يتهم فيها عز بسب وقذف موكلته والادعاء عليها كذبًا والتشهير بها.