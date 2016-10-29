رئيس «DMC سبورت»: بث دوري الممتاز ب «HD» بداية اهتمامنا بالألعاب الآخرى

قال أيمن سالم رئيس قناة «DMC سبورت» إن هناك توجه لدى القناة للاهتمام بالقاعدة الرياضية عن طريق الممتاز «ب»، الأمر الذي يصب في النهاية لصالح منتج كرة القدم المصرية ، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ البطولة يتم نقل المباريات على الهواء، فضلًا عن نقلها بكاميرات متعددة وبواسطة قناة خاصة.

وتابع “نقوم بتصوير المباريات بكاميرات متنوعة بين عالية الجودة وفائقة الجودة، وقمنا بدراسة أبعاد كل ملعب، لوضع كاميراتنا بشكل يجعل المشاهد لا يشعر بالفارق بين أحجام الملاعب”.

واعتبر رئيس قناة «DMC» أن هذا الأمر مجرد بداية، مضيفًا «أننا نضع على عاتقنا مهمة تطوير أندية الممتاز ب، ونقوم بدعم بعض الأندية عينيا عن طريق الملابس أو إقامة حفل شهري في أحد الأندية، فضلًا عن دعمهم في مطالبهم لدى اتحاد الكرة، وإمداد المدربين بالمعلومات والاحصائيات اللازمة من خلال أجهزتها الإحصائية.

ووعد رئيس القناة المشاهدين بمفاجآت عديدة في الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تكلفة النقل التلفزيوني باهظة للغاية وقد تتناسب مع الدوري الممتاز الذي يلقى الاهتمام ويمتلك الرعاة مضيفًا «سنقوم في الفترة المقبلة بتسليط الضوء على معظم اللعبات المغمورة والترويج لها»

وطالب سالم اتحاد الكرة بوضع فاصل زمني بين المباريات حتى يتم نقل كل مباراة لنهايتها وما يعقبها من أحداث.