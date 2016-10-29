محامى زينة يطالب المحكمة بتأييد حبس أحمد عز بتهمة سبها

انتهت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم من نظر معارضة الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة.



> طالب عاصم قنديل محامى "زينة" فى مرافعته برفض المعارضة وتأييد حبس الفنان أحمد عز، مستندا على الحكم النهائى الصادر من محكمة الأسرة بإثبات نسب التوأم له.



> وقدم قنديل للمحكمة حافظة مستندات بها صورة من الحكم النهائى بإثبات نسب التوأم وصورة من المحضر الذى قدمه عز ضد الفنانة زينة، ويتهمها فيه بالتزوير والتنكر من أبويته للطفلين مما ألحق بها ضرر نفسى جراء اتهامه لها.