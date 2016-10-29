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الشهود بقضية "أنصار بيت المقدس": 3 ملثمين أطلقوا النار على كنيسة بالوراق

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الشهود بقضية "أنصار بيت المقدس": 3 ملثمين أطلقوا النار على كنيسة بالوراق الشهود بقضية "أنصار بيت المقدس": 3 ملثمين أطلقوا النار على كنيسة بالوراق

> كتب محمد عبد الرازق تصوير خالد كامل

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى شهود الإثبات فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

 

بدأت المحكمة بسماع شهادة  "شادى جرجس" حول واقعة إطلاق النار على كنيسة بالوراق، والذى أكد أنه كان موجودا فى فرح بنت خاله فى كنيسة الوراق، وأثناء تواجده بالفرح تم إطلاق الرصاص من شخص كان يستقل موتسيكل، وتم إصابته بطلقة فى الرجل وفقد الوعى بعد ذلك.

 

كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات "بولس مجدى" طالب بكلية تجارة، والذى أكد أنه شاهد 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية وكانوا ملثمين أثناء تواجده فى فرح ابنة خالته، وقام الملثمون بإطلاق الرصاص على المتواجدين فى الفرح وتم إصابة ابن شقيقته عمره ثلاث سنوات، بطلقة وتوفى على إثرها.

 

وقالت الشاهدة "نيرمين مجدى عطاالله" إنها كانت تستقل السيارة مع زوجها  للذهاب إلى فرح اخته، وعند وصولها للكنيسة تم إطلاق الرصاص، وأصيب نجلها "فلوباتير" برصاصتين، وأصيبت نجلتها مريم برصاصة فى الصدر، وتوفت على إثرها، وأشارت إلى أنها لم تشاهد مطلق الرصاص.

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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