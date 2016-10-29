وزير الثقافة يغادر إلى الجزائر للمشاركة في معرض الكتاب

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، متجها إلى الجزائر، للمشاركة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته الـ 21 ،الذي افتتح الأربعاء الماضي، بحضور عبد المالك سلال رئيس الوزراء بالجزائر، والعديد من الدبلوماسين والسفراء.

يتضمن برنامج المعرض عدة لقاءات أدبية وثقافية، من بينها إحياء ذكرى عدد من الروائيين والمثقفين الجزائريين والمصريين ، من بينهم بوعلام بسايح المستشار السابق برئاسة الجمهورية، والأديب والروائي الطاهر وطار، والروائي المصري نجيب محفوظ.

ويُعد صالون الجزائر الدولي للكتاب من أهم أبرز الأحداث الثقافية بالبلاد، حيث استقبل في دورته العام الماضي أكثر من 1.5 مليون زائر.