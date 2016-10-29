الهند تعرب عن نيتها شراء 200 مقاتلة أجنبية هندية الصنع

يقول مسئولون بسلاح الجو الهندى إن الهند تعرض شراء 200 مقاتلة من شركات أجنبية إذا كانت قد صنعت فى الهند وبالتعأون مع شريك محلى.

وبحسب “رويترز”، يقول خبراء إن عقد صفقة لشراء 200 طائرة بمحرك وأحد مصنعة فى الهند ربما يتكلف ما بين 13 و15 مليار دولار وربما يكون وأحدا من أكبر صفقات الطائرات العسكرية فى الهند.

ويقول سلاح الجو الهندى إن عدد الطائرات قد يزيد إلى 300 طائرة إذ أنه يستبدل تدريجيا طائرات الحقبة السوفيتية.

وبعد أن قلصت الهند صفقة لشراء طائرات رافال من شركة داسو ألفرنسية إلى 36 طائرة فقط الشهر الماضى تسعى بقوة للإسراع بعقد صفقات أخرى وإيقاف هبوط فى القوة التشغيلية التى تقل الآن بمقدار الثلث عما هو مطلوب لمواجهة كل من الصين وباكستان.

وكان سلاح الجو الهندى يعتزم أصلا شراء 126 مقاتلة رافال ذات المحركين من شركة داسو لكن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق على شروط الإنتاج المحلى بالتعأون مع شركة هندية تديرها الدولة.

وتريد إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودى أن تكون أى طائرات عسكرية جديدة مصنوعة فى الهند وبالتعأون مع شريك هندى لإطلاق شرارة البدء فى صناعة الطائرات محليا وإنهاء الاعتماد المكلف على الاستيراد.

وقالت شركة لوكهيد مارتن إنها مهتمة بمد خط إنتاج للمقاتلة إف-16 فى الهند.. ليس فقط من أجل تلبية طلبات الجيش الهندى ولكن للتصدير كذلك.

كما أن شركة ساب السويدية عرضت خط إنتاج منافسا لطائرتها جريبن.

وقال ضابط بسلاح الجو “المطلوب الحاليا هو 200 طائرة. وسيكون هذا أقل عدد نتطلع إليه.”

وصرح مصدر حكومى آخر بأن وزارة الدفاع كتبت إلى عدد من الشركات تسألها عن استعدادها لإنشاء خط تجميع لمقاتلات بمحرك وأحد فى الهند.

وأضاف “نحن نختبر الأجواء.. نختبر استعداد الشركات الأجنبية لنقل الإنتاج إلى هنا والتعرف على توقعاتها.”