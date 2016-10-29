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«التعليم»: صرف 50 جنيه لكل دارس ناجح بفصول محو الأمية و200 للمعلم

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«التعليم»: صرف 50 جنيه لكل دارس ناجح بفصول محو الأمية و200 للمعلم «التعليم»: صرف 50 جنيه لكل دارس ناجح بفصول محو الأمية و200 للمعلم

وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على استكمال مشروع محو الأمية (المصريون يتعلمون) للعام الثالث على التوالى 2016/2017، من خلال بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووزارة الشباب والرياضة، والذى يهدف إلى تحقيق الشراكة بين طرفى البروتوكول، وتشجيع التنسيق والتكامل بين كل الجهود، والأنشطة، واستثمار طاقات الشباب فى تطوير وتنمية المجتمع.

وقال بيان صحفى، صادر عن الوزارة، إن المشروع يتضمن فتح الفصول داخل مراكز الشباب والمؤسسات التعليمية، وصرف مبلغ (50) جنيهًا لكل دارس ناجح، كحافز له، حيث يستهدف البرنامج الشريحة العمرية (16) سنة فأكثر، وكذلك سيتم صرف مبلغ (200) جنيه للمعلم شهريًا.

وأوضح البيان ، أنه فى هذا الصدد توفر وزارة الشباب والرياضة المخصصات المالية لعملية التدريب، وإعداد المعلمين، كما تلتزم وزارة الشباب والرياضة بأماكن الإقامة، والإعاشة للمدربين والمتابعين للمشروع ، بالإضافة إلى تنفيذ دورات إعداد معلمى محو الأمية، وكذلك دورات تنشيطية للمعلمين ، فيما تلتزم الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير المدربين المتخصصين، وتوفير المادة العلمية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الخاصة بالمشروع خلال (30) يومًا من نهاية أعمال الإمتحان وظهور النتيجة.

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