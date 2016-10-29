«التعليم»: إحالة 4 وقائع ضرب بالمدارس فى المديريات المختلفة للتحقيق والمتابعة

أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واقعة تعدى أقارب طالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين بإدارة المعصرة التعليمية بمحافظة القاهرة، بالأسلحة البيضاء على معلم بالمدرسة؛ بعد صفعه للطالب على وجهه؛ للتحقيق والمتابعة بالوزارة.

وأكد بيان للوزارة، أنه تمت إحالة واقعة تعدى عم طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة نبيل الردة الرسمية للغات بإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، على معلم بالمدرسة بعد ضربه للطالب أثناء تواجده بفناء المدرسة؛ للتحقيق والمتابعة بالوزارة.

كما أحال الوزير، واقعة إصابة طالب بالصف الأول بمدرسة الدكتور مصطفى كمال حلمى، الإعدادية بإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، بجرح قطعى بالوجه إثر سقوط مروحة سقف عليه أثناء تواجده بالفصل؛ و واقعة تشاجر أحد الطلاب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة سمنود الثانوية الصناعية للبنين، مع طالب آخر بالصف الثالث بنفس المدرسة، أثناء الفسحة؛ حيث قام الطالب الأول بضرب زميله باستخدام آله حادة، مما أدى إلى إصابته بجرح سطحى، للتحقيق والمتابعة بالوزارة .

وأوضح البيان، أن تلك الوقائع رصدتها غرفة العمليات المركزية بالوزارة فى مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، وتم عرضها على الوزير لإتخاذ اللازم فى شأنها.

وعلى جانب آخر، قام مكتب مدير عام تنمية التربية الخاصة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بعقد ورشة عمل لمبادرة ” أنا معاق من حقى أن أتعلم بالمركز الاستكشافى بمحافظة الإسماعيلية؛ لزيادة الوعى بالدمج، وطرق التعامل مع الطالب المعاق داخل مدارس الدمج، مع إيجاد بيئة داعمة لتعليم ذوى الإعاقة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم (229) لسنة 2016، والخاص بدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالتعليم الفنى.

وأضاف الدكتور أحمد آدم ، مدير عام تنمية التربية الخاصة، أن الورشة تهدف إلى زيادة الوعى بالدمج والقرارات المنظمة له، وشرح دور المعلم، والإخصائى النفسى، ومدير المدرسة، وكذا أساليب التعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة المدمجين فى مدارس التعليم الفنى، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات التخاطب وكيفية معالجتها بالنسبة للطلاب ذوى الإعاقة الذهنية والسمعية، كما تطرقت الورشة إلى الإنجازات التى تمت فى مجال التربية الخاصة والدمج، ومنها: إعداد مواصفات ورقة امتحانية للتربية الخاصة والدمج للمرحلة الابتدائية.

يذكر أن، المديريات المستهدفة بالمبادرة هى: (السويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والمنيا، وكفرالشيخ، والشرقية، والإسكندرية، والجيزة، ومرسى مطروح، وسوهاج، والقليوبية .