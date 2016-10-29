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موجيريني تصل طهران لبحث القضية السورية مع الرئيس الإيراني

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موجيريني تصل طهران لبحث القضية السورية مع الرئيس الإيراني موجيريني تصل طهران لبحث القضية السورية مع الرئيس الإيراني

فيديريكا موجريني

قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، أنها تزور طهران حاليا لإجراء محادثات حول القضية السورية مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم السبت، أن موجرينى كتبت على صفحتها الشخصية على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى : “أنا الآن فى طهران للبحث حول القضية السورية مع الرئيس حسن روحانى ووزير الخارجية محمد جواد ظريف”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى صرح أمس الجمعة، بأن موجرينى ستجرى محادثات مع ظريف، ومن المحتمل أن تجرى محادثات أيضا مع الرئيس روحانى حول التعاون الثنائى خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى سوريا.

وكان مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى أعلن أن موجرينى ستزور طهران ومن ثم الرياض للبحث حول القضية السورية مع اللاعبين الأساسيين فى المنطقة.

أ ش أ

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