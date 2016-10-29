الهند تريد شراء 200 مقاتلة أجنبية “صنعت في الهند”

يقول مسؤولون بسلاح الجو الهندي إن الهند تعرض شراء 200 مقاتلة من شركات أجنبية إذا كانت قد صنعت في الهند وبالتعاون مع شريك محلي.

وبحسب رويترز يقول خبراء إن عقد صفقة لشراء 200 طائرة بمحرك واحد مصنعة في الهند ربما يتكلف ما بين 13 و15 مليار دولار وربما يكون واحدا من أكبر صفقات الطائرات العسكرية في الهند.

ويقول سلاح الجو الهندي إن عدد الطائرات قد يزيد إلى 300 طائرة إذ أنه يستبدل تدريجيا طائرات الحقبة السوفيتية.

وبعد أن قلصت الهند صفقة لشراء طائرات رافال من شركة داسو الفرنسية إلى 36 طائرة فقط الشهر الماضي تسعى بقوة للإسراع بعقد صفقات أخرى وإيقاف هبوط في القوة التشغيلية التي تقل الآن بمقدار الثلث عما هو مطلوب لمواجهة كل من الصين وباكستان.

وكان سلاح الجو الهندي يعتزم أصلا شراء 126 مقاتلة رافال ذات المحركين من شركة داسو لكن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق على شروط الإنتاج المحلي بالتعاون مع شركة هندية تديرها الدولة.

وتريد إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن تكون أي طائرات عسكرية جديدة مصنوعة في الهند وبالتعاون مع شريك هندي لإطلاق شرارة البدء في صناعة الطائرات محليا وإنهاء الاعتماد المكلف على الاستيراد.

وقالت شركة لوكهيد مارتن إنها مهتمة بمد خط إنتاج للمقاتلة إف-16 في الهند.. ليس فقط من أجل تلبية طلبات الجيش الهندي ولكن للتصدير كذلك.

كما أن شركة ساب السويدية عرضت خط إنتاج منافسا لطائرتها جريبن.

وقال ضابط بسلاح الجو “المطلوب الحاليا هو 200 طائرة. وسيكون هذا أقل عدد نتطلع إليه.”