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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمجلس عزاء شيعي غربي العاصمة العراقية

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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمجلس عزاء شيعي غربي العاصمة العراقية قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمجلس عزاء شيعي غربي العاصمة العراقية

أرشيفية

فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه، اليوم السبت، مستهدفا مدنيين في مجلس عزاء شيعي في منطقة الإسكان غربي العاصمة العراقية (بغداد).

وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح صحفي إن الانتحاري استهدف موكبا حسينيا قرب جسر جابر بن حيان بمنطقة الغسكان غربي بغداد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد الأكبر من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ

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