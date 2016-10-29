ضبط مسئول خدمة عملاء بشركة مساهمة مصرية استولى على 80 ألف جنيه من العملاء

مراسل«ONA»:

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مسئول خدمة عملاء بشركة، استولى على 80 ألف جنيه من أموال عملائه مستغلاً معرفته الأرقام السرية لكروت الدفع الإلكترونية التى يتعامل بها العملاء .

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ” م. ر”- 39 سنة مدير عام الشئون القانونية ” بشركة مساهمة مصرية” بإنه ورد للشركة بلاغات من المواطنين باكتشافهم سحب مبالغ من حساباتهم بالبنوك لسداد مشتريات وأجهزة من فرع الشركة الكائن بدائرة قسم العطارين بأكثر من قيمتها التى قاموا بشرائها.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام “ج. ر” – 25 سنة مسئول خدمة العملاء بالشركة مقيم دائرة قسم ثان المحلة – محافظة الغربية باستغلال طبيعة عملة وكونه مسئول خدمة العملاء، مما يتيح له الإطلاع على بيانات كروت الدفع الإلكترونى ” الفيزا كارد ” لعملاء الشركة، حيث يقوم بمغافلتهم واقتباس الرقم السرى لتلك الكروت حال قيامهم بسداد مشترياتهم التى تستلزم قيامه بتصوير بطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاص بالعميل، ويقوم عقب ذلك بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم بالبنوك، بلغت جملة ما تحصل عليه مبلغ 80000 جنيهاً.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه اعترف، وتحرر المحضر إدارى العطارين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.