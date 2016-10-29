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بأمر المحكمة..منع وسائل الإعلام من تغطية محاكمة نقيب الصحفيين

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بأمر المحكمة..منع وسائل الإعلام من تغطية محاكمة نقيب الصحفيين بأمر المحكمة..منع وسائل الإعلام من تغطية محاكمة نقيب الصحفيين

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

قرر المستشار محمد أبو العطا، رئيس محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، منع كافة وسائل الإعلام من تغطية أحداث محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة الدفاع، وسط تعزيزات أمنية بمبني المحكمة.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.

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