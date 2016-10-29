اليابان تفوز بمقعد بمجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة على التوالى

نجحت اليابان فى شغل مقعد بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد أن أعيد انتخابها فى جلسة سرية للدول الأعضاء لتكون رابع مرة تشغل فيها هذا المكان بين 47 دولة تشكل المجلس.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، فى تقرير لها اليوم السبت، أن اليابان التى كانت من بين 4 مرشحين فى منطقة آسيا والمحيط الهادى لشغل 4 مقاعد بالمجلس قد حصلت على 177 صوتا.

وجاءت اليابان فى المرتبة الثانية بعد الصين التى جمعت 180 صوتا ويليها العراق بـ173 صوتا والمملكة العربية السعودية بـ152 صوتا.

وذكرت الوكالة أن اليابان، بجانب الدول التى حظيت بالمقاعد الشاغرة لمجلس حقوق الإنسان هذه الدورة والتى تستمر 3 أعوام، ستباشر أعمالها بداية من يناير 2017.

أ ش أ