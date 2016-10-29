بدء محاكمة 213 متهمًا بـ«أنصار بيت المقدس»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة فى حق المتهم رقم 85 ، والذي تم ضبطه في شهر سبتمبر الماضي، حيث طالب ممثل النيابة بتوقيع العقوبة على المتهم، وفقًا لمواد الإتهام ، ليضيف بأن المتهم تعذر حضوره في جلسة اليوم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.