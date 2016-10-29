بدء محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس بتهة إيواء مطلوبين أمنيًا

بدأت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، اليوم السبت، محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، وسط تشديدات أمنية.

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.