الاستثمار والجمارك يبحثان الربط الإلكتروني للمناطق الحرة

عقد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا مع رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز بهدف التنسيق في عدد من الموضوعات المشتركة ووضع آلية للتعاون بين الجهتين ، بهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وقال خضير عقب الاجتماع إن الهيئة تسعى لدعم التعاون والتنسيق مع كافه الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار، بهدف تسهيل الإجراءات التي من شأنها دفع عمل المستثمرين المتعاملين مع هيئة الاستثمار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة بدعم من مصلحه الجمارك ترغب في تفعيل نظام VIP لكبار المصدرين، بهدف سرعة الإفراج الجمركي للشركات الكبرى ذات السمعة الطيبة.

وأشار خضير إلى أن الهيئة سوف تقوم بالتنسيق الفوري مع الجمارك والبنك المركزي للقيام بكل ما يلزم لتفعيل الربط الإلكتروني بالمناطق الحرة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع متابعة شهري مع مجموعات العمل المشتركة لحل لدراسة أي معوقات التي تتعرض لها المشروعات الاستثمارية ، من منطلق حرص الطرفين علي دفع عجلة الاقتصاد القومي للأمام.