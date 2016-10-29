شرطة الشارقة تقبض على مقاول حاول الهروب بعد وفاة عامل

ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على مقاول عربي عند محاولته الهروب من الدولة عبر مطار الشارقة الدولي إثر تورطه في تشغيل أحد المخالفين المطلوبين للأجهزة الأمنية، والذي توفي إثر سقوطه من أعلى مبنى قيد الإنشاء يقوم بتنفيذه.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، يفيد بالعثور على جثة بالمنطقة الصناعية، حيث انتقلت إلى الموقع عدد من دوريات الشرطة وفريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب فرق مسرح الجريمة، وخبراء الأدلة الجنائية بالمختبرالجنائي.

وبعد متابعة التحقيق والتدقيق على هوية المتوفي فقد تبين أنه مقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وتبين أيضا أن الجثة تعود لشخص من الجنسية الآسيوية وقد سقط من احدى الأدوار العليا بإحدى البنايات قيد الإنشاء بالإمارة.

حيث قام المقاول بإستخدام عامل ليس على كفالة الشركة مقابل أجر يومي، كما تبين هروب المقاول المسؤول عن الموقع بعد أن حاول بالتواطؤ مع عدد من العمال لإخفاء جثة الضحية، ونقلها إلى المنطقة الصناعية بمدينة الشارقة .

وبحضور وكيل نيابة الشارقة، والطبيب الشرعي، فقد قام فريق مسرح الجريمة، برفع البصمات والأدلة والآثارالموجودة في مسرح الحادث ، وتم نقل جثة المتوفي إلى المختبر الجنائي لتحديد أسباب الوفاة، بينما تابع فريق من رجال التحريات والبحث الجنائي البحث عن المقاول الهارب، والذي تبين أنه في طريقه لمغادرة الدولة ، حيث تم القبض عليه قبيل دقائق من صعوده إلى إحدى الطائرات المغادرة إلى موطنه عبر إحدى مطارات الدولة.

وبجلب المقاول الهارب والتحقيق معه فقد اعترف بقيامه بتشغيل العامل المتوفي على غير كفالته ومحاولته نقل جثة العامل وإخفائها بالمنطقة الصناعية هربا من مواجهة المسؤولية، وبناء على اعترافاته فقد تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة .

وأشار العقيد ابراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى وجود خلل في بعض الشركات المخالفة التي لاتزال تقوم بتشغيل المخالفين والهاربين من كفلائهم في مخالفة صريحة للقوانين والنظم المتبعة في الدولة وعدم الإستجابة للتحذيرات المتكررة من تشغيل او استخدام هذه الفئات التي تشكل خطرا على المجتمع وإخلالا بأمنه ، حيث توفر مثل هذه الشركات المخالفة مظلة يحتمي بها المخالفون والهاربون من كفلائهم والمطلوبين .