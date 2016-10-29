«مدني أم القيوين» يسيطر على حريق نشب في مركبة دون خسائر

سيطرت فرق الدفاع المدني في أم القيوين صباح اليوم على حريق نشب في مركبة جراء اصطدامها بأخرى على شارع الشيخ محمد بن زايد في الإمارة دون أن يسفر الحادث عن اي اصابات او خسائر في الأرواح.

وقال مصدر بالدفاع المدني في ام القيوين أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق بمركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد جراء حادث التصادم بين المركبتين، وعلى ضوء البلاغ هرعت آليات الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإخراج السائقة التي تعرضت إلى إصابات خفيفة، فتم نقلها عبر الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لتلقي العلاج المناسب.