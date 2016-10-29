حكومة الظل الوفدية الجديدة| بقلم د. محمد نوفل

أعلن حزب الوفد المصري في أوائل شهر أكتوبر الحالي 2016 عن تشكيل حكومة الظل الرابعة للحزب، برئاسة المستشار الإقتصادي السيد/ سامح عادل صدقي ….الذي إستضافته قناة القاهرة والناس ، ليتحدث عن حكومة الظل التي يترآسها …. حيث قال أن لديه أفكارآ خارج الصندوق ، وأضاف أن حكومته الظلية تؤيد كل سياسات الحكومة الحالية التنفيذية وتساندها وتدعمها ، وقد يكون هذا مخالف للأسس والقواعد التي بنيت عليها سياسات حكومات الظل بالدول الديموقراطية ، فحكومات الظل تعرف بانها المعارضة الوفية ، وهي حكومة غير موجودة علي الخريطة التنفيذية ، ومهمتها توجيه النقد للحكومة القائمة وتشكل من حزب غير مشارك في الحكومة التنفيذية ، وتكون جاهزة في حالة سقوط الحكومة القائمة لتكليفها من قبل رئيس الجمهورية ، وتعمل حكومة الظل كمعارضة للحكومة الموجودة في الحكم وتدارك أخطائها وتوجه النقد إلي رئيس الحكومة ، كما تتابع حكومة الظل سياسات الحكومة القائمة ، وإنتقادها والتفاعل مع القرارات الحكومية ، وطرح مقترحات مقابلة ، وكشف أفضل الحلول ، ومقاومة النزعات الدكتاتورية ..

وإذا كانت حكومة الظل الوفدية تؤيد وتدعم وتساند الحكومة الحالية في مشاريعها القومية الهامة والتي منها مشروع إنشاء 100 الف صوبة زراعية ، ومشروع إستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان كمرحلة أولي ضمن زراعة وتعمير 4 مليون فدان حتي عام 2030 ، فعليها ومن خلال السيد وزير زراعة حكومة الظل ، أن ترصد وتراقب وتدعم برنامج الحكومة الحالية الزمني لتنفيذ وإنجاز كل مشروع أو مرحلة متخذة في ذلك الإلتزام بالوعد إسوة بقيام السيد رئيس الجمهورية بإعلان عام واحد فقط لتنفيد وتشغيل مشروع قناة السويس الجديدة .

> ومن المؤكد أن السيد وزير زراعة حكومة الظل الوفدية يعلم تمامآ أهمية مشروع إنشاء 100 الف صوبة زراعية في إحداث تنمية زراعية مستدامة في مصر ، ويعلم أن فكرة المشروع قد بدات بعد العرض علي السيد رئيس الجمهورية ، الذي كلف وفد يضم السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة وممثلي جهاز الخدمة الوطنية ومعهد ضباط الصف والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والخدمات البيطرية بالخدمة الوطنية ،للقيام بجولة أوروبية تشمل المجر وهولندا وأسبانيا خلال الفترة من 6 – 15 أغسطس 2016 ، وبعد الإنتهاء من الجولة الأوروبية ، قدم السيد وزير الزراعة ، تقريرآ مفصلا للسيد رئيس الجمهورية عن نتائج زيارته الأوروبية للتعرف علي تجارب 3 دول أوروبية في إستخدام أحدث التقنيات العالمية لإنشاء الصوب الزراعية الموفرة للمياه وخطة لتنفيذ 100 الف صوبة زراعية في 7 مناطق هي : غرب المنيا – غرب غرب المنيا – المغرة – سيناء – المراشدة 1 – المراشدة 2 – حلايب وشلاتين .

وبعد حوالي شهر ونصف من عودة السيد الدكتور وزير الزراعة والوفد المرافق له من جولتهم الأوروبية ،نشر في جريدة الأخبار – الصفحة الخامسة عشرة بتاريخ 4 / 10 /2016 تحت عنوان : “الصوب .. زراعة المستقبل ” ..حيث صرح السيد الدكتور وزير الزراعة بإن وفد من خبراءالزراعة الهولندي يصل مصر خلال أيام لبدء التنفيذ وقد حدد السيد الوزير عدد الصوب في كل منطقة علي النحو التالي : 20 الف صوبة بمنطقة غرب المنيا لزراعة ( الطماطم – الفلفل – الخيار – الكنتالوب – البازنجان – البصل الأخضر – الكوسة – الكرنب الأحمر ) و 10 الآف صوبة بمنطقة غرب غرب المنيا لزراعة (نفس محاصيل غرب المنيا ) و 10 الاف صوبة في منطقة المغرة لزراعة (الطماطم – الخيار – البازنجان – الكنتالوب – الفلفل – البطيخ – الكوسة – زهور القطف ) و20 الف صوبة في سيناء لزراعة ( الطماطم – البازنجان – الكنتالوب – الفلفل – الخس – زهور القطف ) و 30 الف صوبة في المراشدة 1 و 2 لزراعة (الطماطم – الفلفل – الفاصوليا – الكنتالوب – الخيار ) و10 الآف صوبة في حلايب وشلاتين لزراعة ( الطماطم – الخيار – البازنجان – الكنتالوب – الفلفل – الكوسة – زهور القطف ) .

وقد يكون من المفيد والضروري يا سيادة وزير زراعة حكومة الظل الوفدي ، أن تدعم وتساند وزير زراعة الحكومة الحالية ، حتي يتثني له تنفيذ وعوده التي صرح بها لوسائل الإعلام المختلفة ، وعلي سبيل المثال شاهدت في نشرة التاسعة مساءا بالقناة الأولي للتليفزيون المصري يوم الثلاثاء الموافق 18 / 10 /2016 السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة يصرح : ” سيتم الإنتهاء من مشروع 100 الف صوبة زراعية في نهاية 2017 ، وسيتم عرض دراسات المشروع علي السيد رئيس الجمهورية خلال إسبوع ، وفي نفس النشرة أيضآ ، صرح كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري بأن الحكومة ستبدأ بطرح 500 الف فدان من مشروع المليون ونصف مليون فدان يوم الثلاثاء الموافق 25 /10/2016 بعد أن تم الإنتهاء من الدراسات المتعلقة بالمشروع من الناحية الفنية والإقتصادية ، وقد أضاف السيد رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري بأن اراضي المشروع تقع باربعة مناطق هي : الفرافرة القديمة ، وواحة المغرة بالعلمين ، ومنطقة غرب غرب المنيا ، بالإضافة الي مساحات بمنطقة توشكي ، كما صرح رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري بأنه سيتم تنفيذ المشروع “بعد سنة “..

فياسيادة وزير زراعة حكومة الظل الوفدية ، مصر ستنتهي من تنفيذ مشروعين قوميين عملاقين في نهاية عام 2017 إن شاء الله ، كما وعد كل من السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري ، متخذين في ذلك السيد رئيس الجمهورية مثالآ يحتذي به في الوفاء بالوعد في مشروع قناة السويس الجديدة .

نجاح هذين المشروعين العملاقين ، سيترتب عليه نقلة نوعية حقيقية هائلة للإقتصاد المصري ، يشعر بها المواطن المصري البسيط ، فور بدء التنفيذ ، الذى يحتاج الي أعداد كبيرة من العمالة بكافة أنواعها ، وستنشط الصناعات الصغيرة والمتوسطة وستعمل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها ، وكذلك ستزيد الأنشطة الإقتصادية الأخري التي ترافق المشروعين العملاقين أثناء وبعد تنفيذهما …

مصر في معركة شرسة من أجل البناء والتعمير ، ربما أكثر ضراوة من حرب أكتوبر1973 ، لأن الشعب المصرى العظيم كله ، كان يقف ورائنا يحمينا ، وكنا نحارب عدو نراه أمامنا ، فتحقق لنا النصر بفضل الله ، أما عدو بناء وتعمير مصر، فلا نراه وعلينا أن ندرك ذلك تمامآ ، لذلك قرر السيد رئيس الجمهوري أن يضم وفد الجولة الأوروبية لتنفيذ مشروع 100 الف صوبة زراعية ، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ممثلا للعلم والعلماء ، وممثلين عن القوات المسلحة …..القوات المسلحة التي تعني الإلتزام والمهارة في تنفيذ المهام ، فالجيش هو أصل كلمة الإستراتيجية المشتقة من الكلمة الإغريقية ( Strato) وتعني الجيش أو الحشود العسكرية ، ثم حرفها اليونانيين لتصبح كلمة ( Strategos ) ومن اليونانية الي كلمة إستراتيجية ، فالقوات المسلحة التي أبهرت العالم في حرب أكتوبر 1973 هي التي أبهرت العالم برقم قياسي في شق وتشغيل قناة السويس الجديدة ، وإن شاء الله ستقوم القوات المسلحة ، بدور فعال في الإنجاز العظيم الذي ينتظره كل المصريين في نهاية عام 2017 ، كي ينعم الشعب المصري العظيم بالرخاء والعزة والكرامة ،، وتحيا مصر حرة آمنة مستقرة .