بروتوكول تعاون بين مصر والأردن لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية الزراعية

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، ووزارة الزراعة الأردنية، ممثلة في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، بروتوكول تعاون مشترك، لتشجيع وتوطيد سبل التعاون الفني والعلمي بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن ذلك البروتوكول يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين البلدين على المستويين الشعبي والرسمي، فضلاً عن رغبة الطرفين في تطوير هذا التعاون خاصة في المجال الزراعي، بما يخدم استراتيجيات التنمية الزراعية في البلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار البيان، الى أنه تم الإتفاق على تبادل الخبرات والبعثات العلمية القصيرة بين البلدين والدورات التدريبية المشتركة، فضلاً عن الأبحاث الزراعية التي تساهم في تطوير البحث العلمي الزراعي في البلدين، وذلك في كافة الأنشطة المتعلقة بالمجال الزراعي، والتي تشمل إنتاج المحاصيل البستانية وأبحاث المحاصيل الحقلية والتصنيع الغذائي ووقاية النباتات والانتاج السمكي وتقنيات ما بعد الحصاد والتنوع الحيوي وحفظ الأصول الوراثية وزراعة الأنسجة والتقنيات الحيوية.

وأوضحت الوزارة، أن مذكرة التفاهم وقع عليها من الطرفين الدكتور علاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب، والذي يترأس حالياً الوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة المقامة في العاصمة الاردينة عمان، والدكتور فوزي الشياب مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بالاردن.

وقالت الوزراة، إن إجتماعات اللجنة والتي ترأس ممثلي الجانب الأردني خلالها الدكتور راضي الطراونة، أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، ناقشت عدداً من الموضوعات التي يأتي على رأسها البحث والإرشاد الزراعي، والثروة النباتية والحجر الزراعي، والثروة الحيوانية والحجر البيطري، والتسويق الزراعي، لافتة الى أن الجانبان المصري والأردني أكدا حرصهما على تذليل كافة العقبات لتحقيق تعاون ايجابي ومثمر.

واتفق الجانبان على الإلتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالحجر الزراعي بما يضمن حماية الثروة النباتية في كلا البلدين، حيث من المقرر أن يقوم الجانب المصري بتزويد الجانب الأردني بقائمة مزارع البطاطس الخالية من مرض العفن البني المعتمدة، فضلاً عن قوائم المزارع المصرية التي يطبق فيها برنامج المكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة ليتم اعتمادها في الأردن.

وأشارت الوزارة الى أن الجانب الأردني أيضاً طلب تزويده بنماذج الشهادات الصحية البيطرية للخيول، ونماذج الشهادات الصحية البيطرية للأسماك، لإعتمادها وتسهيل عمليات التبادل بين البلدين، لافتة الى أن الجانب المصري، أكد استعداده لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالحجر البيطري والثروة الحيوانية مع القطاعات المعنية في مصر لتيسير حركة التصدير والإستيراد بين الطرفين.