الإسكان: تنفيذ 31 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بالدقهلية بتكلفة 2.4 مليار جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بمحافظة الدقهلية، تشمل 31 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 2.4 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأكد مدبولي أنه يجري الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه ميت فارس «استكمال شبكات»، بطاقة 100 ألف م3/يوم، بتكلفة 363 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه منية النصر، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 320 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطه مياه ميت خميس، بطاقة 102/204 آلاف م3/يوم، بتكلفة 78 مليون جنيه، ومشروع خط مياه الجمالية، ويتم الربط على محطة مياه الجمالية بطاقة 102 ألف م3/يوم، بتكلفة 11 مليون جنيه، ويجرى الانتهاء جزئيًا من الشبكات بمشروع محطة وشبكة مياه ميت غمر، بطاقة 112 ألف م3/يوم، بتكلفة 400 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ مشروع توصيل المياه لمشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة، ويتم الربط على شبكات محطة مياه جمصة، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2016، ومشروع الخزان العالي بدماص، ويتم الربط على شبكات المياه، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه مايو 2017.

وفى مجال الصرف الصحي،أوضح وزير الإسكان أنه يجري التجهيز للتسليم الابتدائي للمحطة ويجرى الانتهاء جزئيًا من الشبكات بمشروع صرف صحي ميت غمر، بتكلفة 270 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مشروع صرف صحي كفر الأمير عبدالله، بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي كوم النور محطة 3، بتكلفة 14 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الإسكان الاجتماعي بجمصة، بتكلفة 18 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها ديسمبر 2016.

بالإضافة إلى مشروع صرف صحي برج النور الحمص، بتكلفة 38 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه مارس 2017، ومشروع صرف صحي نجير، بتكلفة 50 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي درين، بتكلفة 41 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما مايو 2017، ومشروع صرف صحي العزيزة، بتكلفة 42 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بني عبيد «محطة الرفع رقم 4»، بتكلفة 12 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بهيدة وكفر بهيدة، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما يونيو 2017.

من جانبه قال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إنه يجري أيضًا تنفيذ مشروع صرف صحي بلقاس محطة 3، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي السنبلاوين «استكمال شبكات»، بتكلفة 25 مليون جنيه، ويواجه المشروع تحدي قيام شركات الكهرباء والتليفونات بنقل الكابلات وإخلاء المنازل المجاورة لغرف الدفع النفقي في عزبة صقر، وقيام الوحدة المحلية بتدبير موقع محطة رفع شارع المسقى، ومشروع صرف صحي السمارة – تمى الأمديد، بتكلفة 12 مليون جنيه، ويواجه المشروع عدم قيام الوحدة المحلية بنقل خط الصرف الزراعى من داخل محطة الرفع رغم موافقة الشركة المنفذة على توفير حفار مساعد للوحدة المحلية، ومشروع صرف صحي الحجايزة، بتكلفة 16 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي برهمتوش، بتكلفة 31 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الشعالة، بتكلفة 13 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض أهالى عزبة الحازمي على استكمال تنفيذ خط الطرد أمام قريتهم، ومشروع صرف صحي اتميدة والبوها محطة 4، بتكلفة 82 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما سبتمبر 2017.

وأشار العشري إلى أنه يجري تنفيذ مشروع توسعات صرف صحي المنصورة «المرحلة الثانية»، بتكلفة 200 مليون جنيه، ويتطلب المشروع قيام المحافظة بتدبير مقالب عمومية لنقل ناتج الحفر حتى يمكن تنفيذ باقى الوحدات، ومشروع صرف صحي الجمالية «استكمال شبكات»، بتكلفة 150 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض الأهالى على تنفيذ فرعة الدخول والتعدى على الموقع لمحطة فودة، ومحطتى رفع شامية وسلامة خارج الحيز العمراني، ومحطة رفع الزمالك تواجه أيضا اعتراض مالك الموقع على التنفيذ، ومشروع صرف صحي اليوسيفية، بتكلفة 32 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض الأهالى على التنفيذ، ومشروع صرف صحي ميت العامل، بتكلفة 71 مليون جنيه، ويتطلب المشروع قيام الوحدة المحلية بتدبير موقع لمحطة رفع أبو داود العنب، ومشروع صرف صحي الصلاحات، بتكلفة 18 مليون جنيه، ويواجه المشروع اعتراض الأهالى على تنفيذ فرعة الدخول وجزء من خط الطرد، ومشروع صرف صحي أولاد ناصر والعربان، بتكلفة 25 مليون جنيه، ولم يتم استلام محطة رفع العربان من الوحدة المحلية، ومشروع صرف صحي صدقا والخمسة، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما ديسمبر 2017.

وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مسئولى المحافظة، لحل مشكلات المشروعات المختلفة، والتغلب على التحديات، بهدف الانتهاء من المشروعات، واستفادة المواطنين بها.