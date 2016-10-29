أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل جنديين أفغانيين وإصابة 3 مدنيين فى انفجار بكابول

Google+ Print
مقتل جنديين أفغانيين وإصابة 3 مدنيين فى انفجار بكابول مقتل جنديين أفغانيين وإصابة 3 مدنيين فى انفجار بكابول

الجيش الأفغاني ـ صورة أرشيفية

قال مسئولون أفغان اليوم السبت، إن انفجارًا وقع فى العاصمة كابول وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش الأفغاني وإصابة ثلاثة مدنيين الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الجيش الوطنى الأفغانى فى حى الشرطة الخامس من العاصمة.

وقال مسئولون أمنيون أن قنبلة ممغنطة كانت مزروعة فى مركبة لقوات الجيش انفجرت. ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها- بما فى ذلك حركة طالبان- عن الحادث حتى الآن.

وتأتى هذه الواقعة فى وقت توسع فيه الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية هجماتها باستخدام القنابل المغناطيسية فى العاصمة خلال الأشهر الأخيرة الماضية لاستهداف مسؤولى الأمن والحكومة.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا