مقتل جنديين أفغانيين وإصابة 3 مدنيين فى انفجار بكابول

قال مسئولون أفغان اليوم السبت، إن انفجارًا وقع فى العاصمة كابول وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش الأفغاني وإصابة ثلاثة مدنيين الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الجيش الوطنى الأفغانى فى حى الشرطة الخامس من العاصمة.

وقال مسئولون أمنيون أن قنبلة ممغنطة كانت مزروعة فى مركبة لقوات الجيش انفجرت. ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها- بما فى ذلك حركة طالبان- عن الحادث حتى الآن.

وتأتى هذه الواقعة فى وقت توسع فيه الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية هجماتها باستخدام القنابل المغناطيسية فى العاصمة خلال الأشهر الأخيرة الماضية لاستهداف مسؤولى الأمن والحكومة.

أ.ش.أ