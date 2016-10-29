وصول 20 ألف طن فول صويا إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة “ماريكانا” قادمة من ماليزيا وتحمل 20 ألف طن فول صويا.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها وبيان خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي وتفريغها في صوامع الغلال لتبخيرها لإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

وأكد على زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات، وأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكل طبيعي، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات.

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