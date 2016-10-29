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عشرات الآلاف يحتشدون لإلقاء نظرة الوداع على ملك تايلاند الراحل

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عشرات الآلاف يحتشدون لإلقاء نظرة الوداع على ملك تايلاند الراحل عشرات الآلاف يحتشدون لإلقاء نظرة الوداع على ملك تايلاند الراحل

ملك تايلاند الراحل بوميبون ادولياديج

احتشد عشرات الآلاف من التايلانديين عند القصر الكبير يوم السبت على أمل رؤية الجرة التي ستحمل رفات ملكهم الراحل بوميبون ادولياديج أطول ملوك العالم توليا للعرش.

وتوفي الملك بوميبون في 13 أكتوبر تشرين الأول عن 88 عاما بعدما تولى العرش لمدة سبعة عقود بصفته ملكا دستوريا وشخصية يتفق عليها التايلانديون في البلد المضطرب سياسيا.

وأعلنت التي يقودها الجيش في تايلاند الحداد لمدة عام ويتشح الكثير من التايلانديين بالسواد تعبيرا عن حزنهم.

وقال الميجر جنرال سونجبول واتاناتشاي المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن نحو 80 ألف من المعزين وصلوا إلى القصر صباح يوم السبت.

وذكرت السلطات أنه سيسمح لعشرة آلاف من المعزين بدخول قاعة دوسيت ماها براسات داخل القصر كل يوم.

وقال وايوان ليمسود (42 عاما) وهو ينتظر دوره لدخول القاعة “أنا مستعد الآن للدخول وتقديم التعازي في ملكنا الراحل لأنها ستكون المرة الأخيرة لنا للتعبير عن حزننا.”

وتجرى طقوس دينية يومية في القاعة حيث وضع جثمان الملك الراحل ويتناوب أفراد بارزون في العائلة المالكة الحضور يوميا وسط تراتيل الرهبان البوذيين.

وجرت العادة على أن توضع رفات الأفراد البارزين في العائلة المالكة في تايلاند بداخل جرة ذهبية. لكن مسؤولي القصر قالوا إن هذا التقليد لم يعد ملائما وإن جسد الملك سيوضع في نعش فيما ستوضع جرة رمزية بجواره.

وسيكون ولي العهد الأمير ماها فاجيرالونجكورن (64 عاما) خليفة الملك الراحل لكن قائد المجلس العسكري الحاكم برايوت تشان-اوتشا أعلن للبلاد بعد ساعات من وفاة الملك أن الأمير أبلغه أنه سوف يؤخر توليه العرش حتى يتسع له الوقت للحزن على والده.

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