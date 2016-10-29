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سلطات المطار تضبط 47 جهاز تجسس و2500 كارت ذاكرة مع راكب قادم من السعودية

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سلطات المطار تضبط 47 جهاز تجسس و2500 كارت ذاكرة مع راكب قادم من السعودية سلطات المطار تضبط 47 جهاز تجسس و2500 كارت ذاكرة مع راكب قادم من السعودية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، راكب حاول تهريب 47 جهاز تجسس و2500 ألف كارت ذاكرة من الصين.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة رقم 305، والقادمة من جدة، اشتبه مصطفى سلطان، مدير الجمرك في حقائب الراكب، وبتفتيشه تبين وجود 25 ساعة يد بكاميرا ، و10 أجهزة تسجيل صوتي، و8 ساعات مكتب صغيرة مزودة بكاميرات فيديو، و5 كاميرات تصوير ليلي، بإجمالي 47 جهازًا محظورًا حيازتها طبقا للقانون، و2500 كارت ميموري.

وأمر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر تهريب جمركي للراكب، وتسليم الراكب للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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