استقالة رئيس موظفي الرئاسة الكورية الجنوبية على خلفية فضيحة استغلال نفوذ

قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية تشيونغ وا داي الجمعة ، ان رئيس موظفي الرئاسة لي وون جونج قدم استقالته في وقت سابق من هذا الاسبوع وسط فضيحة استغلال النفوذ المتنامية التي تورط فيها مقربين من الرئيسة بارك كون هيه .

قدم لي استقالته يوم الاربعاء بعد يوم من الاعتذار النادر الذي تقدمت به بارك حول التسرب المزعوم للخطب والوثائق الرئاسية الى تشوي سون-سيل، طبقا لماقاله كيم جاي وون، سكرتير الرئاسة للشؤون السياسية في جلسة برلمانية.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء قال كيم “نحن مستعدون لفعل أي شيء لتغيير الأجواء الحالية ومواجهة هذا التحدي عندما يحين الوقت” .

وأضاف “نحن سكرتيرو الرئاسة نأسف بشدة لاننا فشلنا في تقديم الرعاية الصحيحة للرئيسة، واننا خيبنا أمل المواطنين “.

وبالإضافة الي ذلك ، قال كيم إن موظفي السكرتارية الرئاسية يتعاونون “بنشاط” مع تحقيقات النيابة العامة الجارية في القضية التي أغرقت بارك في أكبر أزمة فى حياتها السياسية.

وتشوي، التي لها علاقة مع بارك يقال انها تعود الى نحو أربعة عقود، يشتبه في أنها استخدمت علاقاتها بالرئيسة للتدخل في شؤون الدولة، بما في ذلك مايتعلق ببعض القضايا السياسة الحساسة.

والفضيحة، التي تتعلق بما يسميه النقاد “رئيسة الظل “، قد أدت الي انخفاض شعبية بارك الى ادنى نقطة منذ تنصيبها في فبراير عام 2013. وأثارت أيضا دعوات للتغيير الشامل للموظفين والتجمعات والمسيرات في الشوارع التى تطالب باستقالتها أو اقالتها.