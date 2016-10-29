حبس طالبة الثانوية العامة المتهمة بقتل شقيقتها دون قصد بالشرقية

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس طالبة بالصف الثانى الثانوى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقتلها شقيقتها الصغرى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من "حاتم ف ال س" 44 سنة مدير الشئون الإدارية بالمخابز الآلية بالشرقية، ومقيم دائرة قسم أول الزقازيق، أنه أثناء تواجده خارج المنزل، ورد له اتصال هاتفى من جيرانه، يفيد وفاة نجلته "ه" 13 سنة طالبة بالصف الثانى الإعدادى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

وكشفت التحريات التى باشرها النقيب أحمد عبد الغفار معاون مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث القسم، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة المتوفية وتدعى "روان" 16 سنة طالبة بالصف الثانى الثانوى، حيث نشبت مشاجرة عادية بينهما، قامت على إثرها الأخيرة بجذب الأولى من إيشاربها، ما أدى لاختناقها ووفاتها فى الطريق أثناء نقلها إلى مستشفى الأحرار، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة قسم أول الزقازيق، وتم التحفظ على الطالبة المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6331 إدارى القسم لسنة 2016.