ضبط مقاول نصب على مواطنين من حاجزى شقق ببرج سكنى فى السويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على "أسامة. أ" مقاول قام بالنصب على المواطنين بمعاونة زوجته وقام ببيع كل شقة سكنية داخل برج سكنى لأكثر من خمسة أشخاص ثم قام بالهروب من السويس.

وألقت مباحث مديرية أمن السويس القبض على المتهم فى القاهرة بعد عام كامل من هروبه من السويس، وأطلق المواطنون على المتهم خلال هذه الفترة "فهلوى السويس".

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط المباحث من ضبط مقاول هارب من أحكام صادرة ضده ومتهم بالنصب على المواطنين.

وقال مصدر أمنى، إن المتهم صادر ضده إلى الآن حكم نهائى واحد بالسجن ثلاث سنوات ومازالت قضايا أخرى متداولة بالمحاكم، كما أن زوجته صادر ضدها أحكام بالسجن لمدة 10 أعوام.

وكانت النيابة العامة بالسويس أصدرت قرارا بضبط وإحضار "أسامة. أ" مقاول هارب قام بالنصب على عدد كبير من المواطنين واستولى على اموالهم وهرب بعد قيامه بإيهام المواطنين بقيامه ببيع وحدات سكنية لهم فى أبراج سكنية، بينهم ضباط شرطة وشخصيات معروفة بالمحافظة، واستولى على أموالهم عن طريق بيع كل وحدة سكنية لأكثر من شخص.



> وكشف مصدر أمنى، أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت أن المقاول كان خلال الأعوام الماضية يعمل بالمقاولات بالسويس وكان يقوم بغسل أموال تجار المخدرات والمهربين ولكنه قرر الهرب والنصب على ضحاياه وأنه خطط لعملية الهروب منذ فترة.