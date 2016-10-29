محمد بن راشد يزور «دبي باركس آند ريزورتس»

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله "دبي باركس أند ريزورتس" الوجهة الحضارية الثقافية السياحية والترفيهية الأحدث على مستوى دولة الإمارات والمنطقة والشرق الأوسط والتي يستثمر فيها ما يزيد عن ثلاثة عشر مليار درهم تساهم فيها شركة مراس القابضة وشركة "دي إكس بي انترتينمينتس".

وقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - خلال جولته الميدانية في مختلف أرجاء المدينة الترفيهية التي تغطي مساحة ثلاثين مليون قدم مربعة على طريق الشيخ زايد بين دبي والعاصمة أبوظبي وعلى مسافة سبعة كيلومترات من موقع دبي إكسبو 2020 - على الوقوف شخصيا على اللمسات الأخيرة لإنجاز "ليجولاند دبي" و "ريفر لاند دبي" قبل افتتاحهما رسميا أمام السياح والجمهور خلال اليومين المقبلين.