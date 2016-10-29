الأهلي يرفض مقترح «50% ـ 50%» مع المدربين واللاعبين الأجانب بسبب الفيفا

رفض مسئولوا النادى الأهلي، مقترح اتحاد الكرة الخاص بالتعامل المادى مع اللاعبين الأجانب، بعد صدور قرار من وزارة الرياضة تحظر فيه دفع رواتب اللاعبين والمدربين بالدولار، لمواجهة أزمة العملة القائمة حالياً، وهو القرار الذى تم استثناء الأرجنتينى هكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى منه.

وتلقى الأهلي مقترحاً بدفع رواتب اللاعبين الأجانب 50% بالجنيه المصرى و50% بالدولار على أن يتم مراعاة إبرام العقود فى الفترة القادمة بهذه الصيغة.

من جانبها قامت الإدارة الحمراء بالاستعلام عن قانونية الأمر إلا أنهم تأكدوا استحالة تنفيذه خاصة وأن عقود الأجانب تم صياغتها من خلال دفع الرواتب بالدولار وبالتالى يحق لهم شكوى النادى فى حالة امتعاضهم من القرار ليتم رفض المقترح مؤكدين لمسئولى الجبلاية أن الأهلي نجح فى جلب ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية من خلال عقود الرعاية وبيع بعض اللاعبين وبالتالى فمن حق مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر دفع رواتب اللاعبين بالدولار.