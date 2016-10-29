«القرع» يُساعد السيدات على إنقاص الوزن الزائد

أوصى خبراء بريطانيون بتناول القرع لما له من فوائد جمة على الصحة قد يجهلها الكثيرون، فهو يحتوي على فيتامين أ ومضادات الأكسدة وغني بالألياف.

وقال الخبراء، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن هذا النوع من الخضروات الخريفية المتميزة يحتوي على عدد قليل للغاية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، مما يجعله غذاء لذيذا لمن يسعون لفقدان الوزن الزائد.

ويحتوي القرع على الكثير من الألياف التي تشعر من يتناوله بالامتلاء لوقت طويل وبالتالي يساعد في خسارة الوزن الزائد.

ومن الفوائد الأخرى للقرع أيضا احتوائه على معدلات مرتفعة من البيتا كاروتين على غرار الجزر والبطاطا، وهو مسئول عن اللون البرتقالي الزاهي.

ويتحول البيتا كاروتين داخل الجسم إلى فيتامين « أ » أحد أهم العناصر الغذائية لصحة الجلد والعينين أيضًا.

ووفقا للخبراء، يمكن أن تلعب مضادات الأكسدة داخل ثمرة القرع كعامل فعال بالنسبة للجسم بشكل عام، مما يحمي القلب والأوعية الدموية، فضلا عن الحفاظ على معدلات الكوليسترول نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.

أ ش أ