مقتل خمسة إرهابيين خلال مداهمة نفذتها القوات الباكستانية بإقليم البنجاب

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الباكستانية مقتل خمسة إرهابيين فى تبادل لاطلاق نار خلال مداهمة نفذتها القوات فى مدينة “جوجرانوالا” بإقليم “البنجاب”.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية اليوم (السبت) أن المداهمة تمت بعد ورود معلومات إلى الشرطة تفيد بوجود عدد من الإرهابيين فى الموقع، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم تمكنوا من الفرار وجار البحث عنهم.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم مصادرة بندقيتين ومسدسين الى جانب قنبلتين يدويتين وكمية من الذخيرة خلال عملية المداهمة.

أ ش أ

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية اليوم (السبت) أن المداهمة تمت بعد ورود معلومات إلى الشرطة تفيد بوجود عدد من الإرهابيين فى الموقع، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم تمكنوا من الفرار وجار البحث عنهم.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم مصادرة بندقيتين ومسدسين الى جانب قنبلتين يدويتين وكمية من الذخيرة خلال عملية المداهمة.