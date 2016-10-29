تعليم دمياط تطالب الطلاب برد أجهزة تابلت السابق استلامها أو تسديد قيمتها

طالبت مديرية التربية والتعليم بدمياط طلاب المرحلة الثانوية الذى حصلوا على تابلت من مدارسهم للاستعانة به فى العملية التعليمية بسرعة تسليمة أو تسديد قيمته تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما أثار حالة قلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم خاصة أن معظم الطلاب فقدوا هذه الأجهزة أو تلفت منهم.

وطالب أولياء الأمور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط التدخل لدى وزير التربية التعليم الدكتور الهلالى الشربينى لإيجاد حل لهذه المشكلة إنقاذ الآلاف من أولياء الأمور الذين استلم أبنائهم جهاز التابلت للمدارس الثانوى العام والدبلومات.

وقال عماد لاشين ولى أمر أحد الطلاب إن عدد من الطلاب فقدوا الأجهزة أو تعرضت للتلف مع مرور السنوات وفشلت محاولات إصلاحة، وأضاف أن كثير من أولياء الأمور فوجئوا بعد مرور عدة سنوات أن الوزارة تطالب مدراء المدارس بجمع هذه الأجهزة وتحرير محاضر شرطه يضم كل ولة أمر حصل نجله أو نجلته على الجهاز أو تسديد مبلغ 550 جنيها قيمة الجهاز.

وأوضح محمد عبيد ولى أمر أن هذه الأجهزة ضعيفة وتم تسلمها لتكون بديل عن الكتاب المدرسى ولكنها لم تحقق الغرض منها وبعد مرور سنوات، التربية والتعليم تطالب الطلاب بتسليمها وكأنها تناست أن هذه الأجهزة لها فترة زمنية وعمر افتراضى ولا يجوز أن يتحمل ولى الأمر قيمة جهاز تلف منذ سنوات فهو يمثل عبء على كاهل الأسرة.

ومن جانبة قال مصدر بتعليم دمياط إنه بالفعل وردت تعليمات من الوزارة بجمع هذه الأجهزة من الطلاب وفى حالة عدم التسليم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتسديد المبلغ المستحق وقيمته 550 جنية أو تحرير محضر تبديد فى أقرب قسم شرطة للمدرسة المقيد بها الطالب باعتبار أن هذه الأجهزة كانت عهدة لدى الطالب للاستفادة منها فى العملية التعليمية.