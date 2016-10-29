واشنطن تتهم الحكومة السورية باستخدام “التجويع سلاحا في الحرب”

اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية باستخدام “التجويع سلاحا فى الحرب”، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.

وقال مسئول أمريكى رفيع- حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت- أن الحكومة السورية رفضت مطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات إنسانية إلى حلب، مستخدما التجويع سلاحا فى الحرب.

وأعرب المسئول الأمريكى عن رفضه لما أكده الكرملين حول توقف القصف على مدينة حلب.

يشار إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على نظام الرئيس السورى بشار الأسد وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.

أ ش أ