هذه الأخطاء التجميلية الأكثر شيوعًا.. تجنبيها

أخطاء التجميل هي أخطاء شائعة ترتكبها النساء دون أن يدركن ذلك. هل أنت منهن؟ حتى أكثر السيدات عناية ودقة قد تنسى شيئاً ما عن غير قصد أو تفعله بشكل خاطئ.

إليك أبرز أخطاء التجميل التي قد تفسد شكلك كله. تعرفي عليها جيداً لتتجنبيها، بحسب ما أوردته “العربية نت”:

1 – إهمال الابتسامة

قد لا تلاحظين أسنانك لأنك لا تستطيعين رؤيتها، إلا أن ابتسامتك هي أحد أول الأشياء التي يلاحظها الناس حين يرونك. حافظي على نظافة أسنانك عن طريق تنظيفها بالفرشاة والخيط، فهذا صحي ويعطيك ابتسامة جذابة. ولا تتأخري في زيارة طبيب الأسنان إذا كنت تحتاجين لعلاج التسوس أو لتقويم الأسنان.

2 – نسيان اليدين

حافظي على نظافة أظافرك وعلى نعومة يديك باستخدام اللوشن المرطب مرات عدة في اليوم. قومي بجلسة مانيكور على الأقل مرة في الشهر، واختاري ألواناً جميلة لطلاء أظافرك.

3 – نزع الكثير من شعر الحاجبين

لا تنجرفي حين تنزعين شعر الحواجب. خذي وقتك، وانزعي الشعر الزائد من أسفل الحاجب فقط. أما إذا ارتكبت أي خطأ، فاستخدمي قلما للحواجب أو الآي لاينر بنفس لون حاجبيك لملء المناطق الفارغة.

4 – الإكثار من الماكياج

إن وضع الكثير من كريم الأساس أو الماكياج، سيجعلك تبدين أكبر سناً ويسد مساماتك ويبرز الخطوط الرقيقة والتجاعيد. في حياتك اليومية حافظي على طلة طبيعية تضفين عليها لمسة من الإشراق باستعمال القليل من الماكياج واتركي الماكياج الثقيل للمناسبات المهمة فقط.

5 – عدم تمويه الماكياج جيداً

امزجي دائماً الماكياج جيداً لتنعيم الخطوط الرقيقة. يجب أن يمتزج كريم الأساس وظلال العيون والبلاشر جيداً للحصول على طلة طبيعية. تذكري أن بشرتك أشبه بلوحة عليك مد الألوان عليها جيداً وتمويهها لتحصلي على أفضل النتائج.

6 – عدم تنظيف فراشي الماكياج

يجب تنظيف أدوات وفراشي الماكياج مرتين في الأسبوع. فإفرازات البشرة وبقايا مستحضرات التجميل والبكتيريا تتراكم عليها وتلوثها مما يفسد بشرتك. إذا كنت عرضة لظهور البثور، ستندهشين من مدى فعالية هذه الاستراتيجية.

7 – استخدام محدد شفاه داكن جداً

لا تستخدمي محدد شفاه أغمق بأكثر من درجة واحدة من شفاهك، فحين يزول أحمر الشفاه، سيظل هناك حلقة داكنة حول الفم. جربي استخدام محدد شفاه يطابق تقريباً لون شفاهك واملئي به كامل منطقة الشفاه.

8 – ترك الماكياج دون إزالته طوال الليل

كلنا نرتكب هذا الخطأ، ولكن ما هو الثمن؟ ترك الماكياج على الوجه لفترات طويلة يسد المسامات ويجعلك أكثر عرضة للبثور. لا تفعلي هذا، سيتحسن شعورك جدا إذا أزلت الماكياج.

9 – الآي لاينر المتشقق غير المتساوي

إذا قررت استخدام آي لاينر سائلا، السر هو الممارسة واليد الثابتة. إذا لم تتمكني من رسم خط ثابت، اختاري قلم العينين.

10 – الجذور الداكنة

إذا قررت صبغ شعرك، يجب أن تحافظي على اللون، وهذا يعني إجراء جلسات المتابعة لصبغ الجذور حين تنمو. بالطبع، أحياناً تكون الجذور الداكنة متعمدة، وفي هذه الحالة أنت معذورة.

11 – سحب الشعر بشدة إلى الوراء

لا تشدي شعرك بقوة عند رفعه على شكل ذيل حصان أو كعكة. إذا كان مشدوداً جداً، سيبدو صارماً وقد تعانين من الصداع.

12 – الاعتقاد أن لون الشعر على علبة الصبغة سيعطيك نفس النتائج

هناك الكثير من العوامل التي تحدد لون الشعر عند صبغه، فتجعيد الشعر وغيرها من المواد التي تضعينها على شعرك والمدة التي تتركين الصبغة على شعرك كلها تحدث فرقاً في لون الشعر. إذا لم يكن لون شعرك مطابقاً للون على العلبة عند الانتهاء، فعلى الأرجح أن السبب هو أن لون الشعر الطبيعي للعارضة يختلف عن لون شعرك الطبيعي.