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الرئاسة تبدأ تشكيل لجان خاصة لتنفيذ قرارات السيسي بمؤتمر الشباب.. غدًا

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الرئاسة تبدأ تشكيل لجان خاصة لتنفيذ قرارات السيسي بمؤتمر الشباب.. غدًا الرئاسة تبدأ تشكيل لجان خاصة لتنفيذ قرارات السيسي بمؤتمر الشباب.. غدًا

الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ (أرشيفية)

قال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين؛ لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على كافة المحاور.

وأوضح المكتب الإعلامي أن رئاسة الجمهورية ستبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد، تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ.

كان الرئيس السيسى، قد أصدر توجيهات مشددة بسرعة البدء في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بختام فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.

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