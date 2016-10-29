أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سلطات المطار تضبط راكب حاول تهريب 47 جهازا محظورا و2500 كارت ذاكرة

Google+ Print
سلطات المطار تضبط راكب حاول تهريب 47 جهازا محظورا و2500 كارت ذاكرة سلطات المطار تضبط راكب حاول تهريب 47 جهازا محظورا و2500 كارت ذاكرة

>كتبت ــ رحاب نبيل

تمكنت  سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت من ضبط راكب حاول تهريب 47 جهازا محظورا و2500 كارت ذاكرة من الصين.

صرح سامى عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط رقم 305 والقادمة من جدة اشتبه مصطفى سلطان، مدير الجمرك فى حقائب أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 25 ساعة يد بكاميرا و10 أجهزة تسجيل صوتى و8 ساعات مكتب صغيرة مزودة بكاميرات فيديو و5 كاميرات تصوير ليلى بإجمالى 47 جهازًا محظورًا حيازتها طبقا للقانون،و2500 كارت ميمورى.

تم تحرير محضر تهريب جمركى للراكب وتسليم الراكب للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر