سلطات المطار تضبط راكب حاول تهريب 47 جهازا محظورا و2500 كارت ذاكرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت من ضبط راكب حاول تهريب 47 جهازا محظورا و2500 كارت ذاكرة من الصين.

صرح سامى عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 305 والقادمة من جدة اشتبه مصطفى سلطان، مدير الجمرك فى حقائب أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 25 ساعة يد بكاميرا فيديو و10 أجهزة تسجيل صوتى و8 ساعات مكتب صغيرة مزودة بكاميرات فيديو و5 كاميرات تصوير ليلى بإجمالى 47 جهازًا محظورًا حيازتها طبقا للقانون،و2500 كارت ميمورى.

تم تحرير محضر تهريب جمركى للراكب وتسليم الراكب للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.