الجيش الهندى يعلن مقتل اثنين من جنوده على طول الحدود فى كشمير

أعلن الجيش الهندى مقتل اثنين من جنوده خلال معركة مع جنود باكستانيين ومتشددين على طول الحدود المضطربة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم السبت عن مسئول عسكرى هندى قوله أن المسلحين نصبوا كمينا لدورية للجيش الهندى، ما أسفر عن مقتل جندى واحد، فى حين اطلق جنود باكستانيون النيران بالقرب من خط المراقبة الذى يقسم المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان ما حدا بالقوات الهندية إلى الرد، فيما اسفر تبادل اطلاق النار عن مقتل جندى هندى آخر إلى جانب أحد المتشددين.

وأوضح المسئول، الذى رفض الافصاح عن اسمه، أن المتشددين قاموا بتشويه جثة الجندى الهندى قبل أن يلوذوا بالفرار إلى الجانب الباكستانى.

ويتواصل القصف بين الجانبين على شطرى كشمير منذ تصاعد حدة التوتر بين الدولتين النوويتين عقب قتل مسلحين لنحو 19 جنديا هنديا فى سبتمبر الماضى فى معسكر للجيش بكشمير الهندية، وهو هجوم ألقت نيودلهى بمسؤوليته على متشددين يتمركزون فى باكستان.

أ ش أ