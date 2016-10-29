وزير الرى: نشر المبادئ الأخلاقية هدف الوزارة للتوعية باستخدام المياه

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن نشر المبادئ الأخلاقية والعمل بها وترسيخها يعتبر هدفا تسعى الوزارة إلى تحقيقه للنهوض بمنظومة إدارة واستخدام الموارد المائية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لنشر مبادئ أخلاقيات المياه على المستوى الأفريقى، حيث قامت بتوقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والأزهر الشريف لعقد ندوات وورش عمل مستديمة بغرض بناء قدرات الطلاب الأفارقة الوافدين فى مجالات متعددة كأخلاقيات المياه وإدارة الأزمات وأخلاقيات التفاوض، مهارات القيادة وبناء الفريق.

وأضاف وزير الرى فى بيان رسمى، أنه جارى بحث تطوير التعاون مع منظمة اليونسكو، باعتبارها صاحبة فكرة إنشاء ثلاثة مراكز لأخلاقيات المياه على مستوى العالم فى التسعينيات، والتى تعاون معها المركز فيما سبق وتم إصدار كتيب للأطفال (12-18 سنة) تحت عنوان (تعلم معى) ليضم موضوعات حول المياه وطبيعتها، وذلك بهدف تغيير سلوكيات استخدام المياه والحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى، أنه سيتم التنسيق لعمل إصدار للدول العربية لتبادل الخبرات حول تطبيقات المبادئ الأخلاقية فى استخدام وإدارة المياه، بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس العربى للمياه لتفعيل الشبكة العربية لأخلاقيات المياه التى كانت أطلقت فى العقد الماضى ولم يتم تفعيلها، وكان المركز مقررا لها.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام الإمام مدير المركز الإقليمى لأخلاقيات المياه، أن رؤية المركز فى المرحلة القادمة تركز على تفعيل وترسيخ واستدامة السلوك الأخلاقى فى استخدام وإدارة المياه محليا وعربيا وأفريقيا، وأن رسالة المركز هى أن تكون مصر منبرا ومركزا ومرجعا للثقافة المائية فى المنطقة العربية وأفريقيا، مؤكدا أن هذا المركز يجب علينا العمل على نشر ودعم فكر وخبرة مدرسة الرى المصرية.

وأكد أن المركز يسعى وفقا للامكانيات المتاحة إلى وضع تصورات للحلول الممكنة للمشكلات المائية من منظور أخلاقيات المياه بأسلوب “البحوث العابرة للتخصصات” وذلك بمساعدة الباحثين الجادين المؤمنين بضرورة تقديم شئ لهذا الوطن، بالإضافة إلى إصدار مجلة لرصد قصص وممارسات النجاح فى قطاعات الوزارة، وورقة بحثية دورية متخصصة حول تفعيل المبادئ الأخلاقية فى المجالات ذات الصلة بالمياه.

وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد باكورة تلك الأوراق حول تفعيل مبادىء أخلاقيات استخدام المياه فى مكافحة تدهور المياه الجوفية فى مصر. كما نسق المركز لعقد سلسلة من الندوات العامة الفترة القادمة مع المكتبة المركزية لجامعة القاهرة ومكتبة القاهرة الكبرى ودار الكتب.

على جانب آخر، قال الإمام إن المركز قد تواصل مع وزارة البحث العلمى لعودته للمشاركة فى لجنة أخلاقيات البحث العلمى بالوزارة، كان مدير المركز نائبا لرئيس اللجنة فى الماضى، تم التنسيق أيضا مع الدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ ندوات وورش عمل للشباب “فى إطار أنشطة الوزارة” حول أخلاقيات إدارة واستخدام المياه.

وأكد على أن استهداف المركز لفئة الطلاب والشباب بشكل رئيسى يرجع إلى حقيقة أنهم “سواء مصريين أو عرب أو أفارقة” هم مستخدمين المياه حاليا ومستقبلا، وربما مديرين المياه فى المستقبل.. إذن هم القادرين على إحداث تغيير” .