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رئيس الوزراء يزور البحر الأحمر اليوم لتفقد المناطق المتضررة من السيول

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رئيس الوزراء يزور البحر الأحمر اليوم لتفقد المناطق المتضررة من السيول رئيس الوزراء يزور البحر الأحمر اليوم لتفقد المناطق المتضررة من السيول

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

يتوجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، لمحافظة البحر الأحمر، يرافقه عدد من الوزراء؛ لتفقد آثار السيول التي ضربت المحافظة.

ومن المقرر أن يزور المهندس شريف إسماعيل رئيس ، مدينة رأس غارب؛ لمتابعة جهود المحافظة في آثار السيول التي جرت بكثافة في المدينة منذ صباح الخميس الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء تابع من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الموقف المتعلق بالسيول التي تعرضت لها عدد من المحافظات، وأجرى اتصالات بكل من محافظي “سوهاج، قنا، أسيوط، والبحر الأحمر”؛ لبحث التطورات، والوقوف على الإجراءات التي يتم اتخاذها أولا بأول.

كما أجرى رئيس الوزراء اتصالات مع وزراء “التضامن الاجتماعي، الصحة، التنمية المحلية”؛ للاطلاع على الجهود المبذولة لإنقاذ العالقين وإجراءات تقديم الرعاية اللازمة لهم، ووجّه بالدفع بكافة المعدات والتجهيزات المطلوبة لمواجهة الآثار المرتبة على السيول، كما وجه بإعداد حصر شامل بالمتضررين.

جدير بالذكر أن السيول أدت إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 50 آخرين بعدد من المناطق في المحافظات، وقررت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل مُتوفٍ و2000 جنيه لكل مصاب، كما تحصر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخسائر في الزراعات المغمورة بمياه الأمطار والسيول؛ لتعويض المزارعين.

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