برلماني: أيادي داخلية وخارجية تحرك الداعين لتظاهرات 11 نوفمبر

قال النائب البدري أحمد ضيف إن الشعب المصري يدرك جيدًا الدعوات الهدامة التي دعا لها دعاه الفوضى، للتظاهر في 11 نوفمبر، مؤكدًا أن الخروج للشارع لن يحل الأزمة بل يزيدها تعقيدها.

وأشار ضيف في تصريحات صحفية إلى أن الجميع يعرف من وراء هذه الدعوات، ومن يحركهم من أيادي داخلية وخارجية، بهدف زعزعة الاستقرار وأمن البلاد، موضحًا أن 11 نوفمبر سيكون يوم عادي يمارس فيه المصريون حياتهم الطبيعية.

كما طالب قوات الأمن بأن تكون على يقظة تامة لما يدور من المتربصين، ودعاه الفتنة في الداخل والخارج في هذا اليوم، وأن تضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون.