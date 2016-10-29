أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

علماء اليمن يدينون استهداف مليشيات الحوثيين لمكة المكرمة

Google+ Print
علماء اليمن يدينون استهداف مليشيات الحوثيين لمكة المكرمة علماء اليمن يدينون استهداف مليشيات الحوثيين لمكة المكرمة

أرشيفية

أدان علماء اليمن بشدة قيام مليشيات الحوثيين وحلفائهم بقصف بلد الله الحرام مكة المكرمة بصاروخ باليستى أمس الأول (الخميس).

واكد علماء اليمن في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه الجريمة النكراء تكشف النقاب عن مكنون ما تنطوي عليه هذه العصابة المتمردة من استخفاف بدماء المسلمين ومقدساتهم سائرين على نهج جهات اقليمة حاقدة على بلد الله الحرام في متكررة يعلمها الجميع” .

وطالب البيان الذى أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية العلماء والحكام والجهات الرسمية والأهلية في العالم الإسلامي بإدانة هذه الجريمة واتخاذ الموقف الجاد بوجه هذا المشروع الهادف إلى تدمير مقومات الأمة وهويتها ومقدساتها.

ودعا جميع أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف التام بمختلف توجهاته السياسية والاجتماعية للتصدي لهذا المشروع الانقلابي لما له من آثار مدمرة على اليمن ودول الجوار وبخاصة مقدسات المسلمين.

وأشاد البيان بوقوف أشقاء اليمن في دول التحالف العربى وعلى رأسهم في هذه الرزية والمحنة التي حلت بالشعب اليمني .. وأهابوا بهم “باستمرار المساندة والوقوف إلى جانب الشعب اليمني والحفاظ على الشرعية حتى يقطع دابر هذه الفتنة ويستعيد الشعب اليمني دولته ومؤسساته المختطفة من قبل هذه العصابة الخارجة على الشريعة والشرعية والمهددة لمستقبل اليمن والمنطقة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية