علماء اليمن يدينون استهداف مليشيات الحوثيين لمكة المكرمة

أدان علماء اليمن بشدة قيام مليشيات الحوثيين وحلفائهم بقصف بلد الله الحرام مكة المكرمة بصاروخ باليستى أمس الأول (الخميس).

واكد علماء اليمن في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه الجريمة النكراء تكشف النقاب عن مكنون ما تنطوي عليه هذه العصابة المتمردة من استخفاف بدماء المسلمين ومقدساتهم سائرين على نهج جهات اقليمة حاقدة على بلد الله الحرام في حوادث متكررة يعلمها الجميع” .

وطالب البيان الذى أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية العلماء والحكام والجهات الرسمية والأهلية في العالم الإسلامي بإدانة هذه الجريمة واتخاذ الموقف الجاد بوجه هذا المشروع الهادف إلى تدمير مقومات الأمة وهويتها ومقدساتها.

ودعا جميع أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف التام بمختلف توجهاته السياسية والاجتماعية للتصدي لهذا المشروع الانقلابي لما له من آثار مدمرة على اليمن ودول الجوار وبخاصة مقدسات المسلمين.

وأشاد البيان بوقوف أشقاء اليمن في دول التحالف العربى وعلى رأسهم السعودية في هذه الرزية والمحنة التي حلت بالشعب اليمني .. وأهابوا بهم “باستمرار المساندة والوقوف إلى جانب الشعب اليمني والحفاظ على الشرعية حتى يقطع دابر هذه الفتنة ويستعيد الشعب اليمني دولته ومؤسساته المختطفة من قبل هذه العصابة الخارجة على الشريعة والشرعية والمهددة لمستقبل اليمن والمنطقة”.

أ ش أ