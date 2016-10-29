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اليوم.. وزير البيئة يفتتح مشروع النقل غير الآلى بالمنوفية

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اليوم.. وزير البيئة يفتتح مشروع النقل غير الآلى بالمنوفية اليوم.. وزير البيئة يفتتح مشروع النقل غير الآلى بالمنوفية

وزير البيئة

مراسل«ONA»:

يفتتح اليوم السبت، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، مشروع النقل غير الآلى بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، والذى تبدأ فعالياته بماراثون ينطلق من أمام البوابة الرئيسية لاستاد شبين الكوم الرياضى وينتهى عند نقطة الإنطلاق.

وأشار محمد طاحون، مدير المشروع بالمنوفية، إلى أنه سيتم توزيع الدراجات على المشاركين، ومن ثم ينطلق الماراثون من أمام استاد شبين الكوم، بمشاركة وزير البيئة.

وأضاف، أنه سيتم توزيع جوائز علي الفائزين بالماراثون بالسرادق المقام أمام بوابة الاستاد الرياضى، والذى يعقبة مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام المحافظة.

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