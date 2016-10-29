أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عدد ضحايا جرائم القتل في البرازيل يفوق قتلى الحرب السورية

Google+ Print
عدد ضحايا جرائم القتل في البرازيل يفوق قتلى الحرب السورية عدد ضحايا جرائم القتل في البرازيل يفوق قتلى الحرب السورية

الشرطة في البرازيل (أرشيفية)

أوقعت جرائم القتل في الاعوام الأربعة الماضية في البرازيل عدداً من الضحايا يفوق عدد قتلى الحرب في سوريا، بحسب أرقام نشرتها منظمة “فوروم” البرازيلية غير الحكومية.

وأحصت المنظمة في تقريرها السنوي التاسع 58 ألفاً و383 قتيلاً راحوا ضحية جرائم واغتيالات في العام 2015 في البرازيل، أي بمعدل 160 قتيلاً في اليوم الواحد، أو قتيل واحد كل تسع دقائق، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وبلغ عدد جرائم القتل التي أحصتها المنظمة بين العامين 2011 و2015 في البرازيل 278 ألفاً و839، وللمقارنة فإن قتلى الحرب السورية في المدة نفسها بلغ 256 ألفاً و124، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأحصى التقرير كل الجرائم التي أسفرت عن سقوط قتلى، سواء كانت جرائم قتل عمد، أو سطو مسلح، أو عراك انتهى بجريمة. وبلغ معدل الجريمة في العام 2015 في البرازيل 28.6 لكل مئة ألف مواطن، مقابل 28.9 في العام 2014، علماً أن المعدل في العالم هو عشرة لكل مئة ألف.

وأشار التقرير أيضاً إلى العنف الممارس من عناصر الشرطة، إذ يقضي تسعة أشخاص يومياً في المعدل على يد رجال الأمن. في العام 2015، بلغ عدد من قتلوا على يد رجال الأمن ثلاثة الاف و345 شخصاً، بارتفاع نسبته 6.3% عن العام السابق.

في المقابل، قتل 393 شرطياً العام الماضي، منهم 103 قتلوا أثناء العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا